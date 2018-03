A campanha na blogosfera

Rodrigo Alvares

O segundo dia da campanha dos candidatos à Presidência da República teve o Estado de São Paulo como palco. O blogueiro Reinaldo Azevedo comentou sobre o discurso de Dilma Rousseff (PT), no qual a petista criticou a gestão tucana na Educação:

Em seu blog, Ricardo Noblat destacou matéria de Flávio Freire na qual José Serra (PSDB) acusou a petista de “não ter ideias próprias”:

“Eu também preciso, mas eu tenho as ideias. Não saio de amanhã e o marqueteiro me diz ‘hoje você fala mal do MST, hoje você fala bem do MST’. Ou então ‘hoje você defende juros siderais, amanhã você você defende redução de juros’. Isso é complicado e só se explica por uma orientação externa”.

– José Serra