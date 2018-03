A campanha na blogosfera

Rodrigo Alvares

Miopia solidária (Augusto Nunes)

“‘Mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, onde fiquei por 30 anos, não concordo com a pecha de querer dizer que todos participaram de mensalão. Não participaram. Foram apenas meia dúzia que fizeram essa derrota e hoje estão sendo investigados e devem ser punidos’.

Collares e a “imparcialidade ativa” de Fogaça (RS Urgente)

“O PDT gaúcho encontra-se numa encruzilhada. A tentativa de levar o ex-governador Alceu Collares para o Conselho de Ética, em virtude da decisão do mesmo de apoiar a candidatura de Tarso Genro (PT) ao governo do Estado, não prosperou. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, praticamente repetiu o argumento de Collares ao lembrar que o PMDB gaúcho, até agora, não manifestou apoio à candidatura de Dilma Rousseff, como havia prometido aos trabalhistas.”

Fiquei sujo com o governador (Altino Machado)

“Durante quatro anos tentei em vão obter uma entrevista exclusiva com o governador do Acre Binho Marques (PT). Agora, conforme me disse um assessor dele, fiquei sujo com o governador por causa da notícia (leia) do encontro que manteve com a senadora Kátia Abreu (DEM-TO).

Como não posso aplicar a teoria da análise do discurso para escrever uma notícia, fica aqui o registro do ponto de vista do assessor, a quem não pedi autorização para reproduzir a conversa e nem citar o nome:

‘Por tudo o que o Binho Marques é e faz, você deveria proteger um pouco mais a imagem dele. Ele não pode ser mostrado como se estivesse fazendo coro com a Kátia Abreu, quando, na realidade, foi exatamente ele quem a enfrentou e a colocou no seu lugar, dizendo que ela não conhece o Acre e, se conhecesse, não teria usado o tom agressivo que usou’.”