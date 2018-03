A campanha na blogosfera

Rodrigo Alvares

Propaganda de Marina na TV vai usar história em quadrinhos (Mariana Sanchez/Época)

“A campanha de Marina Silva vai testar em pesquisas qualitativas, na semana que vem, pilotos dos programas de TV da candidata. A ideia é mesclar as velhas e consagradas fórmulas de programas eleitorais com inovações, a cargo, sobretudo, do cineasta Fernando Meirelles. Nada que se assemelhe aos amadores vídeos de Sirkis e Gabeira, quando foram candidatos à presidência pelo PV. Nem tudo que Meirelles sugeriu emplacou junto ao marqueteiro da campanha, Paulo de Tarso, mas uma das ideias deve vingar: algumas propagandas deverão ser feitas em formato de história em quadrinhos. A voz de Marina narrará situações que se desenrolarão na tela em desenho animado. Uma tentativa de, em escassos 90 segundos, captar a atenção do eleitor, soterrado por rostos de candidatos, jingles grudentos.”

Ministério Público pede áudio de eventos em que Lula pratica abuso de poder (Reinaldo Azevedo)

“O Ministério Público pediu o áudio dos dois eventos em que Lula, praticando abuso de poder – ao menos é o que diz a lei -, usou dois eventos oficiais para fazer propaganda de sua candidata. Nem precisa esperar a resposta.”

Amanhã, no Rio, com Lula e Dilma (Tijolaço)

“Estamos à toda aqui convocando o pessoal para a caminhada com Dilma e Lula amanhã, da Candelária à Cinelândia, a meteorologia diz que até o tempo vai colaborar, com uma trégua na chuva que desde ontem cai no Rio. Foi dali da Candelária que, em 1984, o Brasil passou a exigir nas ruas o direito de voltar escolher o seu presidente pelo voto direto. abolido desde do Golpe de 64. Ao ver imagens e fotos do comício das Diretas, com meu avô e mais um punhado de brasileiros ilustres no palanque armado em frente à Candelária, me convenço de que certas lutas nunca terminam.”

Por que Lula escolheu o Rio (Denise Rothemburg/Correio Braziliense)