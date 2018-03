A campanha na blogosfera

Rodrigo Alvares

Soninha e um resumo do PT (Gabriel Brust/Braziu.org)

O depoimento ilustra bem a lógica interna do partido e a lavagem cerebral imposta à militância, que funciona à base de muita difamação dos adversários políticos. Sem impor essa dinâmica ‘aos cordeiros’, fica difícil depois convencê-los a repetir toda e qualquer barbaridade do tipo ‘o mensalão nunca existiu’.”

“Li há pouco que a ex-vereadora de São Paulo Soninha Francine será a coordenadora da campanha de José Serra na web. Deve ter papel tão relevante na disputa quanto tem Marcelo Branco para Dilma. Ou seja, irrelevante. De qualquer forma, o anúncio me fez lembrar da trajetória de ex-petista de Soninha e de um depoimento dela que li há um tempo atrás sobre por que deixou o PT.

Guerra garante dianteira de Serra (Jorge Félix/Ig)

“Palavra do tucanão Sérgio Guerra, presidente do PSDB, agora há pouco, depois de almoçar com o tucano Walter Feldman, em um restaurante, em São Paulo:

– Há quinze dias, nossas pesquisas internas mostram José Serra à frente da adversária com três a quatro pontos de vantagem.”