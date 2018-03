A campanha na blogosfera

Rodrigo Alvares

“Até agosto, quando começará a propaganda eleitoral na TV, os planos podem mudar, mas neste momento a produção da candidata petista Dilma Rousseff aposta no pampa para representar o Rio Grande do Sul em seu espaço nacional. Imagens já foram gravadas na Fazenda Palomas, em Santana do Livramento, incluindo cenas idílicas como a tropeada de um rebanho de ovelhas, gaúchos tomando mate ao amanhecer à beira do fogo de chão, churrasco de ovelha no braseiro e um pôr do sol entre as coxilhas.”