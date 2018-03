A campanha na blogosfera

Rodrigo Alvares

A capacidade administrativa e os programas de governo de Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) polarizaram a discussão em alguns blogs nesta quinta-feira. Já no Distrito Federal, um aliado do ex-governador José Roberto Arruda teria recebido o candidato petista ao governo, Agnelo Queiroz, para um café da manhã:

O governador que não falava com seus secretários (Luís Nassif)

“Em dezembro escrevi sobre o modo José Serra de governar. Com base em conversas com membros do secretariado, mostrei que era um governador ausente das decisões do seu governo, que raramente promovia reuniões com secretários, separadamente ou em conjunto, que jamais tocou um programa inter-secretarias. Cada secretário ficava em seu gueto tocando suas coisas sem sinergia sequer com outras secretarias, sem feed-back nem cobranças da parte do governador, que não manifestava o menor interesse pelo que faziam.”