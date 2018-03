A campanha na blogosfera

Vida bandida (Braziu.org/Leandro Demori)

Leitura atenta à série de textos do Estadão sobre a retomada do garimpo de Serra Pelada explica boa parte do universo político que a República Brasileira vem alimentando desde sempre. (…)

Lobão comandou o Ministério de Minas e Energia porque, além dos óbvios interesses, é ministro da “Cota PMDB”. Michel Temer foi presenteado com a mesma cota ao ser lançado vice de Dilma. O PT não é culpado por criar o monstro — a “cota PMDB” foi gorda em todos os governos anteriores –, mas por continuar a alimentá-lo. Porque, afinal, sem coalizões ninguém governa, não é mesmo?