A campanha na blogosfera

Rodrigo Alvares

Tilden Santiago, o candidato Dilmasia em Minas – Leonel Rocha/Época

Ele já foi padre-operário por uma década entre os anos 50 e 60, opção que fez depois do curso de filosofia e teologia em Roma. Depois de ter morado na Palestina para colaborar na formação de um estado independente, voltou ao Brasil, abandonou a batina. Resolveu fazer política no antigo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido político organizado pelos militares durante a ditadura para atuar como oposição à Arena, o partido oficial. (…)

No início do primeiro governo Lula foi nomeado embaixador do Brasil em Cuba, onde trabalhou entre 2003 e 2007. De volta ao Brasil, terminou sem espaço no PT e aderiu ao governo de Minas e trabalhou como assessor da Cemig. Foi ameaçado de expulsão do PT, mas negociou uma saída sem barulho do ninho petista. Já filiado ao PSB, optou por apoiar a candidatura de Marcio Lacerda à prefeitura de Belo Horizonte. Até antes da desistência do pré-candidato ao PSB, apoiava a candidatura de Ciro Gomes ao Planalto.

Agora, o jornalista Tilden Santiago, aos 70 anos, foi convidado pelo ex-governador de Minas Aécio Neves para concorrer à vaga de primeiro suplente de senador. Tilden desistiu de concorrer sozinho e espera assumir o Senado, se a Aécio vencer a disputa, porque o ex-governador mineiro acenou com a possibilidade de concorrer ou ao Palácio do Planalto ou novamente ao governo de Minas em 2014. Tilden apoia a candidatura da ex-ministra Dilma Rousseff, do PT, à Presidência e a do tucano Antônio Anastásia ao governo de Minas.”