O Estado de S.Paulo

O PT completou 33 anos no último domingo, 13. Em 1980, uma reunião no Colégio Sion, em São Paulo, marcava a fundação da sigla, que então se apresentava como o “Partido Sem Patrão”. Ao longo desses anos, na avaliação do professor da USP Lincoln Secco, autor de A História do PT (Ateliê Editorial), o discurso do partido mudou e alerta para os riscos que o desgaste ideológico pode causar nas urnas.