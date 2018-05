‘FHC tem inveja de Lula’, diz ministro da Previdência

Por Ricardo Chapola

O ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, disse hoje em entrevista a Rádio Bandeirantes que o ex-Presidente da República Fernando Henrique Cardoso “tem inveja de Lula”. FHC deu entrevista ao jornal espanhol “El País” afirmando que ultimamente “Lula tem agido mais com o coração do que com a cabeça”.

Gabas respondeu a esta declaração chamando o tucano de fracassado. “O ex-presidente Fernando Henrique governou oito anos e o governo dele foi um fracasso (…). A fala dele é amarga, ele é uma pessoa muito invejosa, muito amarga”.

Lula contrariou dois ministros ao sancionar o reajuste para 7,7% dos aposentados que ganham mais de um salário mínim: Guido do Mantega, ministro da Fazenda e do Planejamento, Paulo Bernardo. Ambos defenderam a posição de a medida ser muito custosa aos cofres públicos. Este reajuste entrará em vigor a partir de agosto.

Carlos Eduardo Garbas foi entrevistado pelos jornalistas José Paulo de Andrade, Salomão Ésper, Joelmir Beting e Rafael Colombo no “Jornal Gente”.

Siga a editoria de Política do estadão.com.br no Twitter