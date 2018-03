Vital Rêgo foi escolhido pelo PMDB para presidir CPI do Cachoeira

Estadão.com. br

Indicado pelo PMDB, o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) será o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPIM) do Cachoeira. O PMDB é a legenda que tem a maior bancada e tem prerrogativa na escolha do presidente. Rêgo ainda aguarda a indicação que será feita pelo PT na Câmara de um nome para a relatoria da comissão para então definir o plano de trabalho. O convite foi feito oficialmente na tarde de quinta-feira, 19, por Renan Calheiros (PMDB-AL).

Na quinta, o senador Demóstenes Torres (sem partido) reconheceu que o Congresso tem razão em instalar a CPMI, que investigará a sua ligação e a de outros parlamentares e agentes públicos com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. “Eu respeito o Congresso”, afirmou o senador, ao chegar ao Senado. Ele reiterou que fará sua defesa no Conselho de Ética, “no momento oportuno”.

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), defendeu nesta sexta-feira, 20, que a CPI comece seus os trabalhos com a aprovação de requerimentos com a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de todas as pessoas que tiveram contato com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

“Eu começaria a CPI quebrando o sigilo, bancário e fiscal e telefônica de todos aqueles que tiveram qualquer tipo de contato com Cachoeira”, disse Maia. “Mas quem vai tomar essa decisão é relator”, completou. Ele classificou ainda como “imaginação de alguns” a suposta interferência do governo na CPI.

O líder do PT na Câmara, Jilmar Tatto (SP), disse que definirá o nome do relator da CPI na próxima terça-feira, 24. Existe uma disputa entre grupos do PT para ocupar a relatoria da CPI. De um lado, com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está o ex-líder Cândido Vaccarezza (PT-SP). De outro, respaldado pela ministra das relações Institucionais, Ideli Salvati, e Tatto, estão Paulo Teixeira (SP) e Odair Cunha (MG)./Colaborou Eugênia Lopes