Depois de notícias sobre patrimônio, Palocci vira game na internet

Lilian Venturini, do estadão.com.br

Nas eleições os games já deixaram alguns registros bem-humorados na rede e agora a piada, pouco politicamente correta talvez, é com o ministro Antonio Palocci. Três dias depois de notícias tratarem do aumento patrimonial de Palocci, surgiu o “Palocci! O Cara!”

O jogo é bem simples. O objetivo é atingir a imagem do ministro o maior número de vezes em 60 segundos. Para dificultar, surgem uns coelhinhos no meio do jogo que, se atingidos, fazem o internauta perder três pontos.

Nas últimas eleições, os então candidatos à Presidência Dilma Rousseff e José Serra protagonizaram o “Dilma Adventure“. Os gráficos lembravam o “Mario Bros” e o internauta tinha que levar Dilma à Presidência. Ainda durante a corrida presidencial, fizeram o “Acerte a bolinha no Serra“‘, que aproveitou a polêmica em torno do tumulto durante uma caminhada de Serra no Rio de Janeiro, na qual ele alegou ter sido ferido na cabeça por objetos jogados por manifestantes. A criatividade foi até o segundo turno, com um game em que os presidenciáveis disputavam uma luta de boxe.