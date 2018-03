ACM Neto, líder do DEM, vai a São Paulo para tentar segurar Kassab

Eduardo Bresciani

O líder do DEM na Câmara, ACM Neto viajará nesta quinta para São Paulo, para se encontrar com o prefeito Gilberto Kassab. A ida de ACM Neto à capital é mais um movimento para tentar segurar Kassab no partido.

ACM Neto já esteve na semana passada com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que também estaria saindo do DEM. Neto é ligado ao grupo do presidente do partido, Rodrigo Maia, que está em atrito com o grupo de Kassab. O intuito é mostrar apenas que a legenda não está abrindo mão do prefeito paulista.



Foto: Beto Barata/AE