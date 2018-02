Justiça prorroga por 60 dias prazo do inquérito do caso Erenice Guerra, diz PF

Ricardo Chapola

A Polícia Federal confirmou nesta quarta-feira, 19, que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região prorrogou por mais 60 dias o prazo do inquérito que investiga a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra. A decisão permite que a PF reinicie as investigações interrompidas desde dezembro do ano passado.

Veja também:

Relembre o caso Erenice Guerra

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta foi a terceira fez que a PF acionou a Justiça para renovar o prazo do inquérito, aberto em 14 de setembro de 2010. Os outros pedidos datam de outubro e novembro.