É impossível dizer que obras da Copa não serão superfaturadas, diz ministro do TCU

Agência Brasil

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Jorge afirmou nesta quinta-feira, 14, que apesar de todos os mecanismos de controle e fiscalização dos recursos federais destinados às obras para viabilizar a Copa do Mundo de 2014 “é impossível dizer que não haverá superfaturamento em algumas delas”. O próprio TCU já tem dois sistemas de acompanhamento e fiscalização: um só para as obras da Copa do Mundo e outra para os demais projetos federais.

Ele participou, no Senado, do lançamento do Portal da Transparência para os projetos da Copa, feito em parceria com o TCU. “Quanto mais portais de transparência tiverem melhor”, disse José Jorge sobre a iniciativa do Senado.