O 1º Congresso Contra Corrupção, que ocorre nesta sexta-feira, à partir das 18h, terá transmissão pela internet. O evento que reúne especialistas sobre o tema para um debate, foi promovido pelo movimento NASRUAS, com apoio do movimento Mudança Já, da AMARRIBO, do Movimento 31 de Julho, dos Maçons Contra a Corrupção e do Ministério Público.

Acompanhe a transmissão neste link