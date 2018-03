Zero Hora: Prefeito de Novo Hamburgo e PT são multados por propaganda antecipada

Por Alisson Coelho, do Zero Hora

O prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann e o Partido dos Trabalhadores (PT) foram multados nesta sexta-feira por propaganda eleitoral antecipada.

A denúncia foi feita pelo Partido Progressista (PP) pela campanha publicitária “Eu cuido, nós cuidamos”, veiculada em outdoors na cidade do Vale do Sinos.

No parecer divulgado hoje, o juiz eleitoral Alexandre Kosby Boeira aplicou multa de R$ 20 mil ao partido e ao prefeito.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a secretaria especial de gabinete, Kátia Reichow, Zimmermann e o PT irão recorrer da decisão. De acordo com ela, o parecer do juiz causou surpresa.

— O verbo cuidar é usado por dezenas de cidades no Brasil inteiro. Quando a agência concebeu a campanha, a ideia era estimular a cidadania. O cuidado, nesse caso, seria de cada morador com a cidade. Em nenhum momento houve qualquer caráter personalista em torno do prefeito— afirma Reichow.