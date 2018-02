Zero Hora: Pedidos de impugnação de candidaturas no Estado chegam a 849

Por Zero Hora

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Gaspar Marques Batista, divulgou, na tarde desta terça-feira, o número de pedidos de impugnação de registros de candidaturas recebido pela Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul. Foram 849 pedidos, sendo 71 relativos a candidatos a prefeito, 49 a vice-prefeito e 710 postulantes às vagas de vereadores.

O anúncio foi feito em Ijuí, durante a abertura da 5ª edição do seminário Eleições 2012, uma iniciativa do Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), que conta com a parceria da Justiça Eleitoral e do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado (Sindirádio).

Batista também divulgou o numero total de pedidos de registro no Estado: 28.441, sendo 1.171 para prefeito. Ao comentar o montante dos pedidos de impugnação, o desembargador considerou o número “alto” e afirmou que os juízes eleitorais de primeiro grau terão muito trabalho para julgar todos os pedidos até o término do prazo estipulado pelo Calendário Eleitoral, que é 5 de agosto. O magistrado ressalvou, no entanto, que o pedido de impugnação não significa a impossibilidade da candidatura, sendo necessário aguardar os julgamentos dos registros.]

