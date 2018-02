Zero Hora: Datafolha mostra Fortunati à frente na corrida pela prefeitura

Por Zero Hora

A primeira pesquisa Datafolha em Porto Alegre desde que começou oficialmente a campanha eleitoral, em 6 de julho, mostra a liderança de José Fortunati na disputa à prefeitura.

Se a eleição fosse hoje, o atual prefeito e candidato do PDT teria 38% dos votos na pesquisa estimulada, seguido pela candidata do PC do B, Manuela D’Ávila, com 30%, e por Adão Villaverde (PT), com 3%.

Entre os 829 entrevistados, Fortunati obtém seus melhores índices na faixa acima dos 60 anos (52%). Já Manuela tem mais aceitação (38%) entre os mais jovens, dos 16 aos 34 anos.

Em termos de escolaridade, o candidato do PDT tem seu maior índice de intenção de voto entre os eleitores com Ensino Superior (45%). Manuela recebe mais apoio entre aqueles com o Fundamental (37%).

Na segmentação por sexo dos entrevistados, não há diferença significativa tanto para Fortunati quanto para Manuela. A comunista tem o mesmo índice (30%) entre homens e mulheres. E o pedetista tem 38% entre eles e 39% entre elas.

PT é o partido com maior preferência

No critério econômico, Fortunati apresenta melhor desempenho entre os eleitores com renda familiar superior a 10 salários mínimos (56%). Manuela obtém o melhor índice entre os eleitores com renda familiar de até dois mínimos (37%).

O melhor percentual de Villaverde (6%) é obtido entre os eleitores com Ensino Superior e com renda familiar de cinco a 10 mínimos (4%). Entre as mulheres, seu índice supera a média e vai a 4%. Roberto Robaina (PSOL) tem maior entrada entre os jovens: 4% entre os eleitores de 16 a 24 anos.

O partido de maior preferência entre os entrevistados é o PT, com 20%. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 20.

