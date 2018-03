Zero Hora: Cinco partidos oficializam coligação para corrida à Câmara de Vereadores na Capital

Por Zero Hora

PPS, PMN, PT do B, PRP e PRTB oficializaram nesta manhã em Porto Alegre a coligação Frente Política Cidadã, aliança para concorrer a vagas na Câmara de Vereadores nas eleições deste ano na Capital.

Os presidentes municipais e estaduais dos partidos assinaram uma carta compromisso com as diretrizes e ações da unidade partidária. Entre as metas, está eleger quatro vereadores, dos aproximadamente 70 pré-candidatos representantes dos partidos que constituem o movimento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tendência da aliança seria apoiar a candidatura do atual prefeito José Fortunati.

O Partido Verde também estava cotado para integrar a coligação, mas o diretório municipal deixou a decisão para a próxima semana.