Zero Hora: Aliança com PMDB pode render três minutos de propaganda eleitoral para o PDT em Caxias do Sul

Uma das vantagens que o PDT terá caso se confirme a aliança com o PMDB na eleição para a prefeitura de Caxias do Sul é o aumento de tempo na propaganda eleitoral gratuita. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a distribuição dos horários reservados à propaganda eleitoral em televisão e rádio é feita entre os partidos políticos e as coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados.

Com base na representação de cada partido político na Câmara dos Deputados, resultante da eleição de 2010, o PMDB tem direito a três minutos e 23 segundos. Já o PDT tem um minuto e 26 segundos.

Com isso, o 15 do PMDB terá pouca exibição no horário eleitoral, prejudicando a identificação dos eleitores com o número dos vereadores e também para as próximas eleições. Isso preocupa os candidatos do PMDB a prefeituras da região, já que o número do partido não será repetido à exaustão na propaganda eleitoral gratuita de TV.

O PMDB define se indicará um vice para a chapa de Alceu Barbosa Velho, candidato do PDT à prefeitura, na sexta-feira, quando o diretório do partido se reúne. Segunda-feira, a cúpula executiva aprovou um indicativo em defesa da coligação, que será encaminhado para a reunião de sexta.