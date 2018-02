Veja o perfil dos sete candidatos a prefeito de Maceió e seus vices

Depois de um fim de semana recheado de convenções partidárias e negociações políticas de gabinetes, o maceioense chega na manhã desta segunda-feira sabendo que terá sete opções para a escolha do próximo prefeito da cidade mesmo sabendo que até o dia 05 de julho, data do registro das candidaturas, algum destes nomes pode desistir da disputa.

O Cadaminuto preparou um guia com o perfil de todos os candidatos e seus respectivos vices, ao longo da campanha serão realizadas várias sabatinas,o acompanhamento do dia a dia dos candidatos e algumas surpresas durante a cobertura da campanha.

Veja abaixo o perfil de cada um dos candidatos:

Ronaldo Lessa (PDT) e Mosart Amaral (PMDB) – PRP, PCdoB, PV, PRTB, PT, PTB, PTC, PSD e PHS,PMDB, PDT

Uma coligação de 12 partidos e os apoios dos senadores Renan Calheiros e Fernando Collor além da participação efetiva do prefeito Cicero Almeida, são com estes trunfos que Ronaldo Lessa tenta chegar pela terceira vez ao cargo de prefeito de Maceió.

A escolha de Mosart Amaral, ex-secretário de Cícero e do partido de Renan, foi costurada de forma a garantir a presença do prefeito em todas as caminhadas.

O candidato deve focar seu discurso na continuidade da gestão de Almeida e nas críticas ao governo estadual, principalmente na área da segurança pública. A coligação é que terá o maior tempo na TV

Rui Palmeira (PSDB) e Marcelo Palmeira (PP) – PSDB-PP-PR-PSC-PSL

Juventude e renovação, este são os lemas da candidatura do deputado federal Rui Palmeira, que capitaneado pelo ótimo desempenho eleitoral em Maceió nas eleições passadas chega a 2012 com força na disputa.

O apoio do governador Teotônio Vilela Filho e de boa parte dos setores empresariais da cidade foram fortalecidos com a escolha do seu vice, o vereador Marcelo Palmeira do PP, que trouxe para a chapa o senador Benedito de Lira.

O candidato pretende não atacar nenhum adversário e pretende trazer e discutir propostas durante o pleito. Melhoria dos índices sociais será o foco inicial de seu discurso.

Jefferson Moraes (DEM) e Carimbinho Junior (PSB) – DEM-PSB-PSDC e PTN

Um candidato do povo e que entende como ninguém de segurança pública, é assim que se apresenta o deputado estadual e apresentador de TV Jeferson Moraes.

Tentando repetir a trajetória do seu colega de profissão, Cicero Almeida, que chegou a prefeitura sob os mesmos pilares, Moraes conseguiu o importante apoio do PSB na reta final das convenções.

Com o discurso de independência, mesmo fazendo parte da base do Governo Estadual, Moraes não deve ter problemas em focar seu discurso na segurança pública.

A participação do deputado federal Givaldo Carimbão, pai do vice na chapa, pode ser importante para a obtenção de votos nos setores ligados a Igreja Católica.

Galba Novaes(PRB) e Ivon Berto (PRB) – PRB

Uma chapa puro sangue e a certeza que pode se tornar uma surpresa nas eleições, é assim que se coloca na disputa o presidente da Câmara Municipal de Maceió, Galba Novaes.

Cotado para ser vice em várias chapas, ou mesmo para ser opção do chapão de Renan e Collor no lugar de Lessa, Galba acabou resolvendo sair sozinho a disputa baseado nos resultados de pesquisas feitas por seu partido. O Coronel Ivon Berto será seu vice

Mesmo sem muito tempo na TV e reconhecendo as dificuldades financeiras, Galba aposta que seu crescimento trará novos apoios ao longo da campanha.

Alexandre Fleming (PSOL) e Sandra Dias (PSOL) – PSOL, PSTU e PCR

O único que realmente pode ser apresentado como uma mudança concreta, é assim que o professor Alexandre Fleming se apresenta buscando surpreender os favoritos na disputa para prefeitura de Maceió.

A escolha da psicóloga Sandra Dias e a presença do PSTU define, para Fleming, esta chapa como a única verdadeiramente de esquerda entre todas as colocadas.

Durante a campanha Fleming tenta mostrar que todas as chapas apresentadas representam velhos grupos políticos e que a chance de renovar seria com ele. A presença da vereadora Heloisa Helena será importante nesta caminhada.

Rosinha da Adefal (PT do B) e Kleber Fortes (PT do B) – PT do B

Depois de negociar apoio a quase todos os candidatos a prefeitura a deputada federal Rosinha da Adefal resolveu sair candidata sozinha em uma chapa “puro sangue” com o médico Kleber Fortes.

O menor índice de rejeição apontado nas pesquisas internas e seu trabalho na área social são considerado os trunfos da candidata que tentará convencer o eleitorado que é candidata de verdade.

Nadja Bahia (PPS) e Coronel Assis (PMN) – PPS e PMN

Ainda desconhecida de grande parte da população maceioense a Presidente do Diretório Municipal do PPS e promotora pública, Nadja Bahia tenta ocupar o espaço para apresentar suas propostas e tentar crescer durante o processo eleitoral.

A coligação com o PMN, trouxe o Coronel Assis e o tema da segurança pública deve ser um dos focos, apesar da candidatura ser a terceira da base do Palácio dos Palmares.

