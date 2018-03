Por Tribuna do Norte

O deputado Vivaldo Costa informou que tem a intenção de se filiar ao DEM. O anúncio foi durante entrevista a uma emissora de rádio, em Caicó. Vivaldo afirmou que ainda terá novas rodadas de conversas com o senador José Agripino, presidente nacional e estadual da sigla, e com a governadora Rosalba Ciarlini e com o ex-deputado Carlos Augusto Rosado.