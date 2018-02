Tribuna do Norte: Rosalba diz não ter tempo para campanha em Natal

Por Tribuna do Norte

Na campanha eleitoral de 2012, a governadora Rosalba Ciarlini não terá atuação no pleito de Natal, onde o Democratas, seu partido, apoia o deputado federal Rogério Marinho, candidato a prefeito pelo PSDB. A chefe do Executivo confirmou que a partir de hoje à tarde até o próximo domingo pela manhã estará na campanha de Mossoró, onde tem como candidata a vereadora Cláudia Regina (DEM). A governadora se mostra empolgada com as possibilidades da candidata dela no município. Já para atuar na sucessão em Natal, ela disse que “não terá tempo porque” vai se “dedicar ao trabalho administrativo”.

Rosalba Ciarlini observou que a eleição em Natal é “diferente” porque há possibilidade de ser em dois turnos. E se não tiver segundo turno? Ainda assim, a resposta de Rosalba Ciarlini é reticente. Ela explicou que não terá tanto tempo para fazer campanha e pretende atuar em Mossoró e em alguns municípios da região Oeste.Sobre a vaga do Tribunal de Contas do Estado, a governadora não trabalha para a escolha a curto prazo. “Até o final do ano nós vamos decidir. Foram ocorrendo outros fatos e deixamos a escolha para o momento oportuno. O funcionamento do Tribunal de Contas não está sendo prejudicado por essa falta de indicação”, disse a governadora. As declarações foram feitas durante conversa com os jornalistas Anna Ruth Dantas, Virgínia Coelli, Eliana Lima, Rosalie Arruda, Anelly Medeiros e Diógenes Dantas. A seguir, os principais trechos da conversa/entrevista com a governadora.

