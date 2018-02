O Povo: PSB irá processar Eudes Xavier por acusações contra campanha de Roberto Cláudio e Casa Civil

Por O Povo

O PSB de Fortaleza irá entrar com ação judicial contra o deputado federal Eudes Xavier (PT). O parlamentar levantou suspeitas sobre o financiamento da campanha de Roberto Cláudio (PSB) a prefeito de Fortaleza e acusou a Casa Civil por fraudes.

O diretório municipal do PSB irá mover ação contra o parlamentar no âmbito criminal, cível e eleitoral.

Na última sexta-feira, 13, na inauguração do comitê de campanha de Elmano de Freitas (PT), Eudes questionou o dinheiro usado na campanha do candidato do governador Cid Gomes (PSB). “Mal começou a eleição e é um monte de carro de som circulando pela cidade. De onde é que vem esse dinheiro, se não é dos consignados ou das falcatruas que a Casa Civil vem fazendo?”.

O deputado petista disse que irá se defender judicialmente. Ele destacou a pobreza do Estado do Ceará e afirmou: “Quando tem abuso de poder econômico numa campanha eleitoral, a gente tem de pensar como isso acontece”.

Questionado sobre o assunto, o candidato do PSB afirmou que a “baixaria do lado de lá” começou mais cedo que o esperado. Disse, contudo, que não responderá insultos.

