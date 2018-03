O Povo Online: Dirigente do PSB, ex-secretário municipal diz que relação do partido com a Prefeitura está inviável

Por O Povo Online

Superintendente do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) de Fortaleza até o começo deste mês, Rogério Pinheiro afirmou que a relação do PSB com a Prefeitura se tornou inviável. Secretário de Finanças do PSB municipal, ele afirmou que só há condições de manter a aliança em Fortaleza caso esse diálogo mude.

“A forma como está sendo a relação entre o PSB e a Prefeitura é inviável. O PSB não participa das decisões das políticas públicas. Seja na saúde, seja no trânsito, seja na educação. O que se pode discutir com o PT é uma parceria administrativa, onde o PSB e os demais partidos possam influenciar nos destinos da cidade”, cobrou Pinheiro, em entrevista concedida na noite de segunda-feira, 23, num momento em que saiu da sala na qual a direção estadual e a municipal do partido estavam reunidas, na sede da legenda. “Na forma como está hoje, na minha opinião, (as relações) estão inviáveis”, reforçou.

Rogério Pinheiro disse ainda o espírito com o qual o PSB chegará para para a reunião da noite desta terça-feira. “Queremos ouvir a proposta do PT. Se for proposta de continuidade dessa relação, já vamos antecipar para eles que essa proposta não nos interessa”.

Já o presidente municipal Karlo Kardozo reforçou, ao final do encontro, que o PSB irá hoje ao encontro do PT para ouvir o que o ainda aliado tem a dizer. “Estamos indo ao convite do PT, para iniciar o diálogo”.

Na saída da reunião, já na madrugada de terça-feira, 24, o governador Cid Gomes, presidente estadual da sigla, foi bastante esquivo em relação ao que foi discutido. Segundo ele, não foram dadas diretrizes para a direção municipal apresentar ao PT. “Eles são maiores de idade, são a executiva do partido”. O governador, em entrevista exclusiva ao O POVO, enfatizou ainda que não sairá nenhuma definição da reunião desta terça. “Não deve haver deliberação nenhuma amanhã (terça)”.

Questionado sobre as críticas feitas por Rogério Pinheiro à relação com a Prefeitura, Cid também saiu pela tangente. “Não sei não, fale com o Karlo Kardozo”.