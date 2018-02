O Povo: Elmano obtém vitória, mas Inácio brigará para usar Lula

Maiores impulsionadores de votos entre eleitores de Fortaleza, segundo apontam pesquisas, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, ambos do PT, são disputados pelos candidatos à Prefeitura da Capital que compõem a base aliada do Palácio do Planalto. Ontem, a juíza Maria do Livramento Alves Magalhães, da 82ª Zona Eleitoral, decidiu que o senador Inácio Arruda (PCdoB) não poderá utilizar a imagem dos petistas na campanha.

O candidato Elmano de Freitas, que entrou com a representação contra Inácio, venceu a primeira batalha. O candidato do PCdoB, no entanto, vai à luta pela imagem de Lula em sua campanha. Ainda ontem, o PCdoB anunciou que recorreria da decisão. A definição irá ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).

Na representação contra Inácio, o PT alega que o uso da imagem de Lula e Dilma constitui “infame tentativa de incutir no eleitorado a falsa impressão de que as duas ilustres figuras do Partido dos Trabalhadores manifestam apoio a outras candidaturas, quando, na verdade, cabe tão somente a Elmano essa associação”.

A juíza, por sua vez, ponderou que é “incoerência admitir-se a presença de pessoas agregadas a uma sigla partidária, na propaganda eleitoral de um adversário político, como é o caso em apreciação, pois tanto o PT quanto o PCdoB possuem candidatos a prefeito”.

Reação

Por meio de nota, a assessoria jurídica de Inácio informou que o PCdoB recorreu da decisão, porque o partido tem ligação histórica com Lula, “desde as caravanas da cidadania, passando por todo o governo do ex-presidente e chegando ao governo da presidente Dilma”. Conforme a assessoria, existe precedente de o próprio Tribunal Eleitoral, na eleição passada, permitir imagens de Lula por outros partidos, “compreendendo que Lula é patrimônio não de um partido, mas do povo brasileiro como um todo”.

Apesar de entender que as siglas são parceiras “de longas datas nos planos federal, estadual e municipal”, a juíza destaca que, nessas eleições, as legendas resolveram “trilhar caminhos distintos”. Se o senador não cumprir a determinação judicial, pagará multa de R$ 5 mil.