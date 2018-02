O Povo: “Armar a Guarda não resolve”, diz candidato a prefeito do PSTU

Por O Povo

Para o candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza, Francisco Gonzaga, a Guarda Municipal deve atuar no que é da sua vocação: proteger o patrimônio público e a comunidade. Durante o Programa Coletiva, transmitido na noite de ontem pela TV O POVO, ele criticou propostas de adversários de armar o efetivo.

De acordo com ele, a segurança pública precisa de ações cidadãs e educativas e a proposta de candidatos, como Moroni Torgan (DEM) e Inácio Arruda (PCdoB), de armar a guarda resultaria apenas em mais violência. “Isso não vai resolver, vai contradizer o que defendemos”, afirmou. Segundo ele, a GMF não deve ter estrutura policial.

Classe trabalhadora

Ele afirmou por diversas vezes que não governará para toda a população, mas sim para a classe trabalhadora, que é quem gera toda a riqueza do País. “Vamos chamá-los para nos ajudar a elaborar o plano de governo, para definir o orçamento público”. Dizendo que a greve é uma manifestação legítima do trabalhador – Gonzaga afirmou que a greve da Polícia Militar no início do ano foi um momento heróico -, ele garantiu que não vai trabalhar para privilegiar os empresários.

Por isso, conta com o voto dos operários de Fortaleza. “Nenhum outro candidato entre os dez anda de ônibus, precisa de posto de saúde, vê a necessidade da educação pública. Nada melhor do que um operário para representar quem constrói a riqueza”, argumentou. Gonzaga foi o segundo candidato entrevistado pelo Programa Coletiva da TV O POVO.

