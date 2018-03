O Observador: PP lança Odacir pré-candidato a prefeito de Porto Velho

Por O Observador

A mobilização pela sucessão municipal em Porto Velho, que ainda está tímida deverá ganhar um forte impulso com o lançamento da pré-candidatura do ex-senador Odacir Soares, pelo PP. Odacir confirmou à reportagem que é pré-candidato a prefeito de Porto Velho.

Atendendo a um desafio do presidente do diretório regional do PP, o senador Ivo Cassol (PP-RO), Odacir resolveu entrar na disputa pela Prefeitura de Porto Velho, município que ele já administrou em duas oportunidades nas décadas de 60/70. Odacir assumiu a missão delegada pelo presidente do partido com “disposição e muita vontade de entrar novamente em uma disputa eleitoral”.

Político dos mais experientes, tanto no executivo como no legislativo, Odacir afirmou que tem soluções para problemas crônicos de Porto Velho, como alagações, saneamento básico, crescimento desorganizado dos bairros, dentre outros não menos relevantes.

Nas campanhas políticas os candidatos prometem fazer de Porto Velho uma cidade modelo. Quando se elegem não conseguem realizar um terço do que prometeram, quase sempre, “pela falta de capacidade administrativa e de conhecimento da função que recebeu através do voto”, alerta Odacir.

Com amplo trânsito na área federal, Odacir garante que tem experiência e capacidade administrativa suficiente para colocar Porto Velho em lugar de destaque, melhorando as condições de vida da população, oferecendo saúde, educação, segurança, cultura, esporte, lazer e saneamento básico digno.

Outro ponto fundamental, que será priorizado no Plano de Governo de Odacir Soares é a industrialização. Segundo ele, Porto Velho teve uma explosão demográfica e social com o início da construção das usinas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira, mas não se preparou para o novo momento econômico-social e para o pós-usinas.

O município tem que estar preparado para absorver boa parte do grande volume de mão de obra, que ficará ociosa com a conclusão das obras das usinas. A industrialização é a garantia de economia forte e da absorção da mão de obra que ficará disponível em futuro próximo.

Odacir conhece os problemas – e também as soluções – de Porto Velho a fundo. Defende a discussão ampla, com a sociedade organizada para se buscar soluções para os grandes temas. “A sociedade da capital tem que participar das discussões que visam soluções para os inúmeros problemas do município”, adverte o ex-senador.

Até as convenções de junho próximo, Odacir disse que estará trabalhando para elaboração de um programa de governo viável para Porto Velho. “Não há como resolver os problemas da cidade, que são muitos, sem a participação direta da comunidade. Vamos resolver os problemas de forma conjunto”, concluiu Odacir Soares.