O Observador: Jesualdo continua na frente na corrida sucessória para prefeito de Ji-Paraná

Por O Observador

O deputado estadual Jesualdo Pires (PSB) aparece novamente na ponta na corrida sucessória como pré-candidato a prefeito da cidade de Ji-Paraná, o segundo maior colégio eleitoral do Estado de Rondônia. Jesualdo aparece com 40,7% das intenções de voto na pesquisa estimulada (onde os nomes são previamente escolhidos pelo instituto). O segundo colocado é Ari Saraiva (PSDC) com 9,50%, seguido de Marcito Pinto (PDT) com 7,50% e Anderson Exceller (PSD) com 5,90%.

Veja abaixo o gráfico com todos os percentuais e os nomes mais lembrados pelo eleitorado de Ji-Paraná:

DADOS DA PESQUISA:

A pequisa para pré-candidatos a prefeito de Ji-Paraná foi realizada entre os dias 3 e 5 de abril de 2012 e a de vereador de 7 a 9 de abril de 2012, ambas com 305 leitores. A margem de erro é de + ou – 3%. Pesquisa contratada pelo jornal Folha de ROndônia e registrada no TRE-RO com o número 00032/2012. Ela é assinada pelo estatístico Augusto Silva Rocha (CONRE 7655-A)