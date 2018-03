O Observador: Industrialização e qualificação profissional, metas de Miguel de Souza para Porto Velho

Por O Observador

A proximidade das eleições de outubro próximo mobiliza os pré-candidatos a prefeito e vereador em Rondônia. Hoje o ex-deputado federal Miguel de Souza esteve visitando a sede do jornal eletrônico O OBSERVADOR, em Porto Velho, para falar da sua pré-candidatura a prefeito de capital pelo PR.

Presidente do diretório regional do PR em Rondônia, Miguel de Souza é o pré-candidato do partido à sucessão do prefeito Roberto Sobrinho (PT). Com propostas concretas para saneamento básico, transporte de massa, industrialização e capacitação profissional, dentre outras não menos importantes, Miguel busca apoio para consolidar seu nome nas convenções partidárias de junho próximo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do PR, Miguel disse que conversa com vários representantes de outros partidos buscando parcerias para a disputa eleitoral de outubro próximo. “O jogo está aberto para coligações. Por enquanto somente a Fátima (ex-senadora do PT) é pré-candidata”, adianta Miguel, que garante que sua proposta ”é pra valer, pois me preparei muito bem para isso”.

Engenheiro civil e político experiente, Miguel de Souza já foi deputado federal, vice-governador, secretário de Estado (Agricultura) e diretor de Planejamento do Ministério dos Transportes. “Conheço a burocracia de todos os lados, por isso me considero em condições de enfrentar um desafio como esse”, afirmou.

Gestão

Porto velho tem sérios problemas em setores fundamentais: saneamento básico, transporte coletivo e trânsito. Para o saneamento básico é preciso drenagem eficiente, água e rede de esgoto tratadas, coleta de lixo eficiente e aterro sanitário. Para que as coisas funcionem, segundo Miguel, “é preciso gestão, justamente o que estamos oferecendo”.

A saúde é questão de difícil solução. A cada real investido em saneamento básico temos a economia de 4 reais na saúde, pois teremos uma redução de 40% das doenças. “Vamos desafogar os hospitais e unidades de saúde”, garante o pré-candidato do PR.

O trânsito de Porto Velho é um dos que mais mata no Brasil. Em 2009 ocorreram mais de 4 mil acidentes com 79 vítimas fatais.

Miguel de Souza pretende priorizar o humano no trânsito com ruas e avenidas adequadas, fiscalização eficiente e educação. Sem orientação não há como reduzir a violência no trânsito.

Qualificação

Enfrentar a realidade econômico-social pós-usinas do Madeira (Jirau e Santo Antônio) está entre as prioridades de Miguel de Souza na sua caminhada política na capital. “A qualificação profissional é uma questão de honra para quem pretende ser prefeito de Porto Velho. Temos que estar preparados para enfrentar a realidade pós-usinas”, argumenta.

Qualificando as pessoas o caminho para a industrialização, segmento que realmente fixa as famílias, fica menos difícil. Segundo Miguel, a industrialização garante emprego definitivo, renda mensal garantida e comércio forte, pois o dinheiro circula.

Problemas que Porto Velho enfrentava há 20 anos hoje não ocorrem mais. A industrialização era impossível, porque a energia dependia de usinas termoelétricas. Hoje temos energia limpa que ficará ainda mais eficiente após a conclusão de Jirau e Santo Antônio.

Mercado para o produto industrial também era problema. Com a saída para o Pacífico “vamos vender para o Brasil e para a América do Sul. O Peru representa pelo menos vinte estados de Rondônia”, explica Miguel de Souza.

A proposta de incentivos fiscais também está nos planos de Miguel de Souza. “Temos leis modernas e condições de disputar mercado com os demais estados”, concluiu Miguel de Souza