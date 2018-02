O Globo: Sob proteção policial, Freixo faz caminhada na Rocinha

Por O Globo

RIO – O candidato do PSOL à prefeitura do Rio, Marcelo Freixo, visitou na tarde desta quinta-feira a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Ele foi acompanhado do cantor MC Leonardo, que também é candidato a vereador pela legenda.

Para garantir a segurança do candidato, que é ameaçado de morte pelo crime organizado, um forte aparato de segurança foi montado, com policiais armados e posicionados em prédios e em torno da Via Ápia.

Antes de começar a percorrer as ruas da Rocinha, Freixo gravou imagens para o programa eleitoral da TV na passarela em frente a comunidade.

Não é a primeira vez que Freixo faz campanha acompanhado por seguranças. Na semana passada, o candidato fez caminhada em Campo Grande, zona oeste da cidade, depois de liderar a CPI das Milícias. Em 2008, a comissão revelou que a região é dominada territorial e politicamente por milicianos. Na ocasião, ele estava acompanhado da sua escolta particular e de um grupo de 50 militantes.

