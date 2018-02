O Globo: Paes dá prioridade a poucos candidatos a vereador

Por O Globo

RIO – Candidato à reeleição, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), decidiu só participar de eventos de rua, durante a campanha, com um grupo seleto de candidatos a vereador com maior poder de fogo eleitoral. Para evitar o descontentamento e a ciumeira dos demais candidatos, Paes distribuirá a todos placas de propaganda com sua foto.

O peemedebista já escolheu os poucos contemplados. No grupo estão, entre outros, os vereadores Luiz Antônio Guaraná e Dr. Jairinho (PSC), o presidente da Câmara Municipal, Jorge Felippe (PMDB), e o subprefeito da Zona Sul, Bruno Ramos (PMDB), que tenta o primeiro mandato. Esses terão a prioridade na campanha.

A entrega de placas não será igualitária. Pela estratégia da campanha de Paes, ganharão mais material os integrantes de seu grupo escolhido a dedo e nomes que os partidos coligados apontarem como puxadores de legenda. A aliança de Paes, que reúne o PMDB e mais 19 partidos, soma, ao todo, 1.300 candidatos. O prefeito exigiu das legendas uma classificação por expectativa de votos.

Nomes com baixo poderio eleitoral levarão até 500 placas, enquanto os de médio poder de fogo serão contemplados com mil peças. Já os com mais chances de serem eleitos receberão número superior a mil placas.

— Bairros como Rio Comprido e Catumbi já estão com muitas placas de candidatos em que o prefeito aposta, como o vereador Guaraná. A Zona Oeste e a região de Jacarepaguá também têm muito material, principalmente do Jorge Felippe e do Jairinho. A prioridade na distribuição para esse grupo já provocou muito ciúme, mas quem tem voto receberá mais placas mesmo — explica um interlocutor que faz a negociação entre o PMDB e os 19 partidos coligados. — A estratégia de distribuir material para todos os candidatos foi a maneira de contemplar os aliados e garantir a presença da imagem do prefeito nas comunidades, sem que ele passe por toda a cidade durante a campanha.

Ao receberem as placas, os candidatos se comprometem a assumir os custos com transporte do material, instalação, montagem das peças e negociação dos locais onde a propaganda será colocada. Paes optou por um layout que não prioriza sua imagem nem a do vereador, diferentemente da campanha municipal passada, quando o prefeito tinha a foto maior.

A imagem de Paes e do candidato a vereador terão as mesmas dimensões. Além da distribuição de placas, a estratégia de campanha de Paes prevê um filtro rigoroso da presença de candidatos em eventos com ele. O cuidado é para evitar que candidato vinculado a denúncias relacionadas a milícias ou tráfico de drogas apareçam ao lado do prefeito.

