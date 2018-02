O Globo: Paes aproveita brecha na lei e começa campanha com Dilma

Por O Globo

RIO – Uma combinação de datas no calendário eleitoral permitirá que o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), candidato à reeleição, participe de duas inaugurações ao lado da presidente Dilma Rousseff e do governador Sérgio Cabral no primeiro dia da campanha. De acordo com a lei, os candidatos só são impedidos de participar de inaugurações nos três meses que antecedem o primeiro turno das eleições que, este ano, será em 7 de outubro. Assim, o impedimento de participar de eventos como esses só passa a valer em 7 de julho, um dia após o início da campanha. Na manhã de sexta-feira, o peemedebista participará da entrega de 640 unidades habitacionais em Triagem, na Zona Norte. Paes, assim como Cabral e Dilma, vai discursar. Em março, quando discursou ao lado de Paes, Dilma exaltou a parceria com ele e Cabral. A inauguração será aberta ao público e deverá contar com candidatos a vereador da base aliada de Dilma. Também deverá ir à inauguração o vereador Adilson Pires, indicado pelo PT de Dilma para vice na chapa do prefeito.

Adversários de Paes vão investir no corpo a corpo

O atual vice-prefeito do Rio e coordenador da campanha de Paes, Carlos Alberto Muniz, disse que o evento é uma agenda de Paes como prefeito, e não como candidato. Frisou que a inauguração no primeiro dia de campanha “está dentro da lei”, mas reconheceu que um palanque com Dilma neste período ajuda o prefeito:

— Não é positivo, é muito positivo. Agora, isso não é um fato novo. Nós estamos juntos desde o início — afirma Muniz.

À tarde, Paes aparecerá novamente na foto ao lado de Dilma, já que estará com ela na inauguração da Coordenação de Emergência Regional, unidade que funcionará ao lado do Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, com o objetivo de diminuir a lotação da emergência. No fim da tarde, já sem a presidente, Paes deverá participar da cerimônia de implantação da Nave do Conhecimento, em Madureira, que vai oferecer oficinas a moradores da região.

Enquanto Paes passará o primeiro dia da campanha em inaugurações, seus principais adversários optaram por corpo a corpo com eleitores. Rodrigo Maia (DEM), filho do ex-prefeito Cesar Maia, irá ao Calçadão de Bangu, acompanhado de sua vice, Clarissa Garotinho (PR), filha do deputado federal Anthony Garotinho. Marcelo Freixo (PSOL) vai caminhar da Praça Mauá até a Carioca e, à noite, fará evento de lançamento da candidatura no Centro. Já Otavio Leite (PSDB) vai assistir à missa na Paróquia Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul, e Aspásia Camargo (PV) vai à Praça XV.

