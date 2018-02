O Globo: Paes ameaça denunciar procurador eleitoral

Por O Globo

RIO e LONDRES – O prefeito Eduardo Paes (PMDB), que tenta a reeleição, ameaçou denunciar o procurador regional eleitoral, Maurício da Rocha Ribeiro, ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por causa das constantes críticas feitas pela Promotoria à postura do mandatário carioca nestas eleições. Em Londres, onde participa, nesta sexta-feira, da abertura dos Jogos Olímpicos, Paes chamou o procurador de “atabalhoado” e com julgamento “equivocado”.

— O procurador se manifestou mais uma vez de forma atabalhoada. Ele precisa ser mais imparcial nesta campanha eleitoral. É a quarta vez que se manifesta equivocadamente. Antes, tivemos episódios como as críticas do procurador porque eu, na condição de prefeito, recebi o Seedorf no Palácio da Cidade e visitei o Bairro Carioca com a presidente Dilma. Se isso continuar, vou encaminhar uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público — atacou Paes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, em visita programada pela campanha ao Complexo do Alemão, Paes prometeu aumento no benefício pago pelo município aos policiais militares que trabalham em áreas de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio. Ele chegou a afirmar que, se a legislação eleitoral permitisse, daria o aumento imediatamente. Pelas regras eleitorais, aumentos e até contratações são proibidos durante o período de disputa.

O Conselho Nacional do Ministério Público informou que não vai se manifestar sobre o assunto enquanto não houver uma representação formal do prefeito ou da coligação a qual ele pertence.

Leia mais em O Globo