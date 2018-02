O Globo: Ministério Público Eleitoral entra com duas ações contra Paes

Por O Globo

RIO – O Ministério Público Eleitoral (MPE) ajuizou nesta quinta-feira duas representações contra o prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes (PMDB), a deputada estadual Lucinha (PSDB) e seu filho, o candidato a vereador, Júnior da Lucinha (PSDB), por propaganda eleitoral antecipada. No estado, o MPE já ingressou com 150 ações por publicidade irregular contra postulantes a cargos eletivos, sendo 20 procedimentos na capital, um deles contra o candidato a prefeito Marcelo Freixo (PSOL).

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) diz que os procedimentos contra Paes se referem a propaganda em faixas na Zona Oeste. Na segunda-feira, o MPE ingressou com outra ação contra o prefeito por ter cedido o Palácio da Cidade para a apresentação do jogador do Botafogo Clarence Seedorf.

Há também nove candidatos a vereador no Rio na mira da Justiça Eleitoral por propaganda irregular. Entre eles estão Cristiane Brasil (PTB), Jairinho (PSC) e Professor Uóston (PMDB).

A assessoria de Paes informa que ele não foi notificado sobre as ações. A deputada Lucinha e seu filho não retornaram as ligações do GLOBO.

