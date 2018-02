O Globo: Candidatos do Rio pretendem gastar R$ 48 milhões na disputa

Por O Globo

Cinco dos candidatos que concorrem à prefeitura do Rio pretendem gastar até R$ 48 milhões na campanha eleitoral, que começa oficialmente nesta sexta-feira em todo o país. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), que tenta reeleição, registrou junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) despesas que podem chegar até R$ 25 milhões — R$ 2 milhões a mais do que os outros quatro adversários das principais coligações. Os deputados federais Rodrigo Maia (DEM) e Otavio Leite (PSDB) e os deputados estaduais Marcelo Freixo (PSOL) e Aspásia Camargo (PV) planejam desembolsar, no total, R$ 23 milhões. A quinta-feira foi o último dia para os partidos registrarem as candidaturas junto aos cartórios eleitorais, quando precisam dizer o total de recursos que pretendem gastar para se eleger.

Para vencer em 2008, Paes entrou na disputa com o planejamento de gastar R$ 12 milhões e faltou pouco para chegar ao valor estabelecido na época. Este ano, planeja ter mais do que o dobro de despesas do que na última eleição municipal (em valores sem correção). Filho do ex-prefeito Cesar Maia (DEM), Rodrigo Maia é o segundo candidato que mais planeja ter gastos, num total de 9 milhões. Entre os principais candidatos, Freixo é o que tem a menor perspectiva de gastos: R$ 2,5 milhões. Aspásia pretende investir até R$ 7 milhões em sua campanha. É curiosamente a mesma estimativa (sem correção da inflação) que o também verde Fernando Gabeira (PV), derrotado no segundo turno por Paes, registrou no TRE-RJ durante a eleição de 2008. Para Otavio, a estimativa é de R$ 4,5 milhões. Na eleição de 2008, os seis principais candidatos estimaram o gasto de campanha em R$ 45,3 milhões.

