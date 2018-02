O Globo: Candidatos a prefeito do Rio falam de Copa e Olimpíadas em debate

Por O Globo

RIO – Os candidatos a prefeito do Rio participaram de um debate, na manhã desta segunda-feira, no Clube de Engenharia, no Centro. O encontro contou com a presença de quatro dos sete concorrentes ao cargo e teve como tema “A Copa, as Olimpíadas e as Eleições: qual será o legado para a cidade?”. A ausência do prefeito Eduardo Paes (PMDB), que tentará a reeleição, foi criticada pelos adversários.

Este foi o segundo evento que Paes não comparece. Na semana passada, o prefeito não foi a um debate sobre lixo. Aspásia Camargo (PV), Marcelo Freixo (PSOL), Otávio Leite (PSDB) e Rodrigo Maia (DEM) participaram. Além de Paes, Fernando Siqueira (PPL) também faltou. Cyro Garcia (PSTU) deixou o local antes do início porque já tinha se comprometido em dar uma entrevista ao vivo a uma emissora de televisão. O evento começou com atraso.

– Ele (Paes) não está se interessando muito pela discussão com os demais candidatos. Isso é visível. Em geral, os candidatos que estão na oposição cobram com bastante energia. O candidato que está confortavelmente na liderança nas pesquisas foge. É uma atitude clássica. Um comportamento usual. É uma pena – lamentou Aspásia.

Freixo manteve o mesmo tom:

– Quando você é convidado para um debate, o cálculo não pode ser se é bom ou não para a sua eleição. Tem que ser bom para a cidade. O que o município mais precisa hoje é de debate. Para alguém que está no cargo e pretende continuar, mostra uma prostura de que está preocupado com ele e não com a cidade. É uma postura ruim. Um´péssimo exemplo.

– Lamentavelmente, o prefeito Eduardo Paes mostra que não quer campanha. Ele quer uma nomeação automática – completou Otávio Leite.

Organizado pelo Clube de Engenharia, pelo Instituto Ethos e por Organizações Não-Governamentais (ONGs), o debate contou com a participação de cerca de 120 pessoas. O objetivo foi estimular os candidatos à prefeitura, caso sejam eleitos, a garantir investimentos sociais como parte do legado dos dois principais eventos esportivos previstos para ocorrer no município: a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016.

Os candidatos assinaram três termos de compromissos: “Cidade do Esporte”, para garantir o acesso da população ao esporte; “Pacto pela Transparência Municipal”, referente à transparência com os gastos públicos; e o “Programa Sustentável”, com o objetivo de estimular ações para o desenvolvimento sustentável.

Paes só participará de debates na TV

Em nota enviada à imprensa no final da tarde desta segunda-feira, a assessoria do prefeito Eduardo Paes afirma que o candidato à reeleição tem recebido inúmeras solicitações para debates, painéis e sabatinas e esclarece que, em função de suas grandes responsabilidades administrativas e de representação como prefeito do Rio de Janeiro, não há, infelizmente, disponibilidade na agenda para atender a todos os pedidos.

“A coordenação de campanha de Eduardo Paes decidiu que o candidato só participará, no primeiro turno, dos compromissos de debate já assumidos com algumas redes de televisão aberta”, encerra a nota.

