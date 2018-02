Meio Norte: Wellington se reúne com pastores da Adventista e promete trabalhar com ONGs

Por Meio Norte

O candidato do PT à Prefeitura de Teresina, Wellington Dias, se reuniu na manhã desta quinta-feira com os pastores da Igreja Adventista de Sétimo Dia no bairro Pirajá, na Zona Norte de Teresina. Na ocasião, ele e sua mulher, a deputada estadual Rejane Dias, ganharam um livro de um dos pastores.

Wellington Dias afirmou que sempre manifesta um compromisso de trabalho respeitoso com católicos, evangélicos e todas as religiões, como fez quando era governador. Segundo ele, as igrejas, além do trabalho espiritual, também fazem atividades sociais junto à crianças, adolescentes, idosos, entre outros. “Sempre tenho entusiasmo para trabalhar com as ONGs. Vejo que elas trabalham com o coração e, por isso, tem um resultado melhor”, opinou.

