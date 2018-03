JornaldaCidade.Net: Bancada do PSB visita Edvaldo Nogueira

Por JornaldaCidade.Net

Aracaju (23 abr) – Com o objetivo de explicitar os resultados obtidos no Congresso Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), o deputado federal Valadares Filho (PSB-SE), juntamente com a bancada municipal do PSB – o presidente Elber Batalha Filho e os vereadores Danilo Segundo e Bertulino Menezes – visitou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, na manhã de hoje, 23.

“O prefeito Edvaldo Nogueira é o principal condutor desse processo, e estamos muito felizes em construir essa aliança, com esse grande líder que tem feito uma belíssimo trabalho na capital”, colocou Valadares Filho.

No congresso do PSB, que aconteceu no último sábado (21), o nome do deputado federal Valadares Filho foi aclamado pelos filiados e referendado como o pré-candidato do PSB à sucessão municipal de 2012.

Diante da decisão, o prefeito disse que fica feliz em ver que os partidos estão caminhando em busca da unificação do nome para o pleito. “Após essa notícia vamos começar a dar os próximos passos, como já disse antes, vou lutar para que os partidos aliados lancem um único nome”, explicou.

Valadares Filho disse que vai procurar os partidos da base aliada para dialogar. “Farei essa visita ao governador Marcelo Déda e aos outros partidos. Nosso intuito é contribuir com o processo eleitoral, colocando de forma legítima nossa pré-candidatura a disposição do grupo e da sociedade aracajuana”.