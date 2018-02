Jornal do Amapá: Partidos e coligações definem o nomes para disputar a PMM

Por Jornal do Amapá

MACAPÁ – A primeira candidatura definida para disputar a Prefeitura de Macapá foi do PC do B. O deputado federal Evandro Milhomem, que em outros pleitos majoritários lançou, mas retirou a candidatura na última hora. Milhomem confirmou seu nome na convenção, a vice na chapa é a empresária Patriciana Araújo do PRB.

O PSOL também lançou candidatura própria. O vereador Clécio Luiz fez convenção com a presença do deputado federal Ivan valente, presidente do diretório nacional. A chapa se completa com o candidato a vice, Alan Sales do PPS.

Outro Deputado Federal que resolveu se candidatar à Prefeitura de Macapá é Davi Alcolumbre, que vai defender as cores do democratas. A chapa é composta por uma mulher, a enfermeira e assistente social Jurema Costa do PTB.

No PSB, o nome de Cristina Almeida foi confirmado para a disputa. A deputada estadual já foi vereadora, e é funcionária concursada da Assembleia Legislativa. O vice vem do PT, um aliado de longas datas, Van Vilhena, que é estudante de administração pública.

O PDT também lançou candidatura. Roberto Góes vai disputar a reeleição. A vice vem do PRP, é a Deputada Estadual Telma Gurgel.

