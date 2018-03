Jornal da Paraíba: Após decisão de CG, Estelizabel quer recompor aliança com PT

Por Jornal da Paraíba

A pré-candidata do PSB à Prefeitura de João Pessoa, Estelizabel Bezerra (PSB), afirmou nesta terça-feira (24) que vai buscar reabrir o diálogo com o PT com o objetivo de recompor a aliança com o partido para as eleições de outubro. Em entrevista à rádio CBN, ela destacou que a decisão tomada pelo PT em Campina Grande, abrindo mão da candidatura própria, dá brecha para isso.

No domingo (22) o PT campinense desistiu de lançar candidatura para fazer uma aliança com o PP da pré-candidata Daniela Ribeiro. Em João Pessoa houve uma grande discussão no PT para decidir se o partido lançaria um nome ou apoiaria Estelizabel, e a decisão final acabou sendo o deputado Luciano Cartaxo representaria a sigla.

“Eu tenho respeitado muito o processo de autonomia que existe em cada partido, mas desde o início temos feito muito esforço para manter a aliança com o PT”, disse Estelizabel. A pré-candidata também destacou que os dois partidos têm uma aliança firmada nacionalmente e que isso também pode ser levado em conta na capital paraibana.

Estelizabel enfatizou que com a decisão dos petistas campinenses vai haver uma insistência no diálogo por parte do PSB e acrescentou que o presidente do PT em João Pessoa, Antônio Barbosa, já sinalizou que o jogo estaria zerado. “A gente voltar a colocar o diálogo na mesa”, acrescentou a ex-secretária.

Durante a entrevista a pré-candidata também falou sobre a relação com o prefeito Luciano Agra (PSB).Ela disse confiar que terá o apoio do companheiro de partido nas eleições. “Eu não posso falar em nome do prefeito, mas acredito que por ser do PSB ele deve por coerência e lealdade apoiar a candidatura do PSB”, afirmou. “Ele tem dito que é nosso apoiador e nós acreditamos que assim será”, completou.