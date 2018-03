Jornal da Cidade: PT reúne diretórios municipais

Por JornaldaCidade.Net

Aracaju (16 abr) – Representantes do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniram na manhã desse sábado, (14), com representantes de diversos diretórios municipais, com o intuito de definir os rumos da sigla partidária paras eleições desde ano. No encontro, cada representante expôs a situação em seu município. Em Propriá, o partido ainda não definiu se lança candidatura própria ou se vai indicar um candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual prefeito e pré-candidato à reeleição, José Américo Lima (PSC).

Segundo o presidente estadual do PT, Sílvio Santos, a definição deste quadro na cidade ribeirinha só acontecerá no próximo dia 29 de abril. “Nesta data, será realizada uma plenária e cada filiado do diretório municipal vai votar as propostas apresentadas hoje neste encontro; se o partido indica um candidato próprio a prefeito ou se vamos indicar um candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual prefeito e pré-candidato, José Américo Lima (PSC). Portanto, ao contrário do que se vem noticiando em alguns veículos de imprensa, o PT não definiu os rumos das próximas eleições em Propriá”, afirmou o presidente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A secretária de organização política do PT em Propriá, Irany Ataíde, reafirmou o que disse Sílvio Santos e acrescentou que o partido dos trabalhadores é bastante democrático e só toma qualquer decisão baseada na vontade da maioria. “Em Propriá, o desejo do ex-prefeito Paulo Britto é apoiar o atual prefeito José Américo e esta proposta de apoio ao atua gestor é também é a mesma de um agrupamento baseado em novos rumos”, destacou Irany.

A secretária ressaltou ainda que se a maioria decidir que a melhor solução é indicar um candidato a prefeito, a proposta será analisada em uma nova reunião, em data a ser definida. “No próximo dia 29 de abril, realizaremos uma reunião de todo o diretório municipal. Nesta data, se a maioria aprovar que o PT terá candidatura própria a prefeito, a proposta será levada para uma nova reunião, que denominamos prévia, mas este novo encontro ainda não possui data definida. Acredito que em 30 de junho, o prazo máximo, toda a situação esteja resolvida”, frisou Irany.