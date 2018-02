Jornal da Cidade: Apelidos podem ajudar na candidatura

Por Jornal da Cidade

Nada melhor do que um bom apelido para se fixar na memória. É a maneira mais simples de substituir um nome complicado, ou até mesmo denominar a característica mais forte de alguém. Nessas eleições de 2012, o que não vai faltar é candidato com apelidos um tanto quanto, chamativos. As variações vão desde super-heróis até alguns mais chulos.

Só na capital sergipana são 421 os que postulam uma cadeira na Câmara de Vereadores e, para conquistar o voto dos eleitores, eles se candidatam dando a entender que podem salvar, como “Jesus”, ou nos proteger dos perigos como “Batman” e “Robin”. Outros, no entanto, fazem a linha animal, como “Buldog”, “Pica-Pau”, “Pato Rouco”, “Boi Doido”, “Comandante Urubu” , “Xaxá a Loba” e “Lobinho”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A lista de apelidos registrados na Justiça Eleitoral é extensa e bem chamativa. Há um apelido para quem é chegado no “Arroz Doce”, para os que gostam de uma boa risada como “Palhaço Soneca”, ou para os que gostam das tramas dos quadrinhos, como “Thin Thin”, ou das comédias televisivas, como “Chapolin”.

Para o cientista político, Helder Teixeira, os apelidos podem ser vistos como algo positivo para as eleições. “É uma boa maneira de chamar a atenção e conquistar votos. O problema é quando os candidatos decidem se apelidar com denominações chulas. Isso faz com que o eleitor entenda que a candidatura não está sendo levada a sério”, destacou.

Alguns casos marcaram eleições passadas como foi o caso de “Rôla” e Xana. Mesmo não tendo se elegido, ainda continuam na memória popular.

Em 2012, outras personalidades foram reservadas para disputar a concorrências nas urnas. Há ainda o que faz estilo terrorista como “Bin Laden”, e os com ar de artista, como o “Garoto do Tchan” e “Bel Cover”. Para completar a lista ainda estão candidatos como “Canela de Fogo”, “Moto Boy”, Nildo “Kiboa, “Gordo do Gesso”, “Bob”, “Biscoito”, “Urêia”, “Colesterol”, “Tiririca de Aracaju”, “Dentinho” e “Xibiu”.

Segundo Helder Teixeira, esses apelidos fazem parte da cultura popular e também do perfil do brasileiro. “Os apelidos são formas de conquistar a simpatia popular e ser lembrado. Levando a candidatura com seriedade e compromisso, os apelidos são super válidos. No interior, por exemplo, os apelidos fazem muito sucesso e já chegaram a ganhar candidatura”, ressaltou o cientista político.

Leia mais em Jornal da Cidade