Gazeta do Povo: Ducci minimiza mau resultado em pesquisa e confirma conversas com PV e PMDB

Nesta segunda-feira (16) pela manhã, o prefeito Luciano Ducci (PSB) recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT), em visita a Curitiba, ao lado de uma comitiva de parlamentares, para conhecer a frota de ônibus circula pela cidade usando biodiesel.

Antes do encontro com Maia, o prefeito comentou a pesquisa eleitoral do Ibope, divulgada há duas semanas, cujos números colocam o Ducci em terceiro lugar na lista de intenções de voto dos curitibanos. Para o atual prefeito, a pesquisa foi feita ainda em um momento “pré-eleitoral”, em que, segundo ele, a população ainda não está preocupada com as disputas de outubro. “Haverá um momento certo para este debate. Agora estamos trabalhando para viabilizar obras na cidade”, disse.

Ducci admitiu, no entanto, que mesmo em período “pré-eleitoral” tem conversado com lideranças de vários partidos, incluindo o PMDB, em especial com o grupo ligado ao senador Roberto Requião (PMDB), na intenção de compor alianças visando as eleições. “As conversas políticas são naturais, mas as alianças só se darão no momento anterior às convenções, quando serão definidas alianças, coligações, tempo de televisão e a composição da chapa. Só a partir daí começa realmente a campanha”, disse.

Na manhã desta segunda (16), o prefeito esteve reunido com a direção regional do Partido Verde (PV). Ele evitou fazer comentários a respeito da adesão definitiva do PT à campanha de Gustavo Fruet (PDT), confirmada no domingo em eleição interna do partido. “Quem tem que fazer esta avaliação são os dois partidos envolvidos, isso não me cabe”, disse.

Ducci, porém, destacou que a visita do presidente da Câmara, o petista Marco Maia, serve para lembrar que o partido do prefeito também compõe a base aliada do governo federal e que tem sido um aliado leal dos governos petistas, apesar das diferenças regionais. “Nós somos parte da base e a parceria administrativa com o governo federal tem sido intensa. A parceria politica entre os partidos também, com diferenças locais que não atrapalham nossas relações institucionais”, afirmou.

O presidente da Câmara dos Deputados e os integrantes da Frente Parlamentar do Biodiesel também fizeram um passeio de Expresso Ligeirão. Depois isso, Marco Maia se encontrou com o governador Beto Richa.