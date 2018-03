Folha do Estado: Jayme Campos deverá ser candidato de Várzea Grande

Por Folha do Estado

Em busca de identificar o melhor nome para concorrer a prefeitura de Várzea Grande, o DEM encomendou pesquisas quantitativas e qualitativas para verificar quem é o melhor nome aprovado pela população do município. Após ter os números em mãos, que serão feitos pelo Instituto Vetor Pesquisas, a cúpula do partido promete anunciar até maio o candidato ao Paço Municipal Couto Magalhães.

O senador Jayme Campos, que antes refutava a possibilidade de ser candidato a prefeito, já sinaliza que poderá avaliar a possibilidade de encarar o projeto. “O meu nome está incluso nessa pesquisa, assim como o da minha esposa Lucimar Campos, e do meu sobrinho Júlio Campos Neto e o empresário Wilson Grafite. Se for a vontade popular de que eu seja candidato, vou avaliar. Tenho meus compromissos no Senado e a princípio não quero sair do cargo. Vou avaliar com carinho essa possibilidade”, comentou.

Questionado a respeito de uma eventual vantagem na disputa para concorrer a prefeitura de Várzea Grande, o senador Jayme Campos disse que observa o cenário favorável ao seu nome, mas, ao mesmo tempo, opta pela cautela e defende mudanças sociais no município que é sua base eleitoral.

“De cada 4 eleitores de Várzea Grande, 3 escolhem o meu nome. É o reconhecimento pelo trabalho já feito, mas tenho que avaliar com calma. O que não pode é Várzea Grande sofrer com a inércia do poder público, o que gera problemas na saúde, educação e infraestrutura”.

40 ANOS

Após dominar por mais de 40 anos o poder político de Várzea Grande, a família Campos acumula derrotas nas últimas eleições municipais. Em 2004 e 2008, sagrou-se vencedor o empresário Murilo Domingos, porém, sua gestão foi marcada pela reprovação da opinião pública e escândalos de desvio de dinheiro público, o que culminou em sua cassação de mandato pela Câmara Municipal.

Marcada pelos acúmulos de problemas sociais, onde 50% dos bairros não tem asfalto e sequer recebem água tratada diariamente, Várzea Grande é administrada pelo empresário Sebastião dos Reis Gonçalves, o Tião da Zaeli (PSD), que não descarta a possibilidade de ser candidato à reeleição com apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Riva (PSD).