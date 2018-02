Folha do Estado: Daltro e José Riva respaldam candidatura de Carlos Brito

Por Folha do Estado

O PSD homologou ontem a candidatura do ex-deputado estadual Carlos Brito a prefeitura de Cuiabá durante a convenção partidária realizada à noite (30). Com apoio do residente da Assembleia, deputado José Geraldo Riva e do vice-governador Chico Daltro, secretário-geral e presidente do PSD, respectivamente, Brito garantiu que entra na disputa para ganhar a eleição.

“Não tenho medo de enfrentar nenhum adversário. Tenho serviços prestados para Cuiabá e vamos vencer essa eleição”. O Partido Social Cristão (PSC) confirma apoio à candidatura do ex-deputado estadual Carlos Brito (PSD) a prefeito de Cuiabá, durante a convenção municipal da sigla partidária, que foi realizada neste sábado (30), às 15h, na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

De acordo com o presidente do diretório municipal do PSC, Valdinei Iori, o apoio à candidatura do peessedista ocorre em função da viabilidade eleitoral e administrativa de Carlos Brito. “Conversamos com a cúpula da legenda sobre a possibilidade, pois o PSD apresentou para nós o melhor projeto para Cuiabá. Todos ficaram entusiasmados com a proposta e decidimos apoiar”, afirmou o dirigente partidário.

Para Carlos Brito, que prestigiou a convenção do PSC, o apoio da legenda é importante para o seu projeto. “O apoio das agremiações partidárias como o PSC são importantes para a nossa candidatura. Juntos, vamos mostrar as propostas, tendo a população cuiabana como prioridade”, argumentou o ex-secretário de Comunicação.

