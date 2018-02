Estado de Minas: Patrus e Lacerda cumprem agenda em busca de lideranças

Por Estado de Minas

Os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB) e Patrus Ananias (PT), começam a semana em busca de apoio de lideranças do metiê político. Lacerda almoça, a partir das 1230, com deputados estaduais e federais dos partidos que apoiam a coligação à reeleição do prefeito. O encontro será em uma pizzaria no Bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Patrus Ananias vai ao encontro, na manhã desta segunda-feira, por volta das 11h30, do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), que desembarca em Belo Horizonte para participar de encontro dos peemedebistas na capital. Temer foi um dos principais articuladores da coligação do PMDB com o PT de Patrus, que ganhou como candidato a vice-prefeito o ex-deputado Aloísio Vasconcelos (PMDB).

De acordo com informações das assessorias dos dois candidatos, na manhã desta segunda-feira, ambos não têm ainda previsão de voltar às ruas de Belo Horizonte para o corpo a corpo com o eleitor. Nesse final de semana passado, Patrus e Lacerda estreiaram a campanha em busca de votos nas vias públicas. Patrus percorreu os bairros Venda Nova , no sábado, e Alto Vera Cruz, no domingo. Lacerda visitou, no sábado, o Mercado Central, na Região Central.

