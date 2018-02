Estado de Minas: Patrus Ananias participa de sessão de fotos com o ex-presidente Lula

Por Estado de Minas

O ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias (PT), teve nessa segunda-feira o primeiro encontro oficial para adesão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sua campanha pela Prefeitura de Belo Horizonte. Em um hotel de São Paulo, a principal estrela petista tirou foto com o candidato e com outros 117 do partido que disputam prefeituras pelo país e confirmou sua presença na capital mineira para alavancar o desempenho de Patrus nas eleições de outubro.

Lula teria dito a Patrus ser um entusiasta de sua candidatura e que, pelas informações de pesquisas e outros dados a que teve acesso, está confiante na possibilidade de vitória do PT em BH. O candidato saiu otimista do encontro, que considerou excepcional. Lula disse que pretende participar de mais atos de campanha.

A agenda de Lula em BH está prevista para 11 de setembro, quando a campanha fará um grande ato reunindo todos os setores e núcleos para levar às ruas o nome de Patrus. Estão sendo convocados vereadores e representantes de todos os núcleos, como conselho, movimentação, estratégia e responsáveis pelo programa de governo. A ideia é sair em uma grande caminhada na Avenida Afonso Pena com o ex-presidente participando de corpo a corpo com Patrus.

Antes disso, Lula pode fazer outra visita, mas ainda não há confirmação. O ex-presidente teria uma agenda pessoal e aproveitaria para participar na campanha do candidato petista. Patrus foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante seis anos do governo Lula e vai ressaltar sua relação de proximidade com o líder.

Não por acaso, a presença de Lula é uma aposta para multiplicar votos para Patrus. Conforme pesquisa do Instituto EM Data divulgada este mês, Lula é o principal cabo eleitoral em Belo Horizonte. No levantamento feito com 600 pessoas entre 8 e 10 de julho, 38% dos entrevistados disseram que o apoio do ex-presidente lhes faria aumentar a vontade de votar em alguém. Para outros 10% a intenção de voto diminui. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) com o número 00136/2012 e a margem de erro é de quatro pontos percentuais.

Visita breve, sem discurso

Ainda em recuperação de um câncer na laringe, Lula se dividiu entre 118 candidatos, por isso a visita foi breve, sobrando poucos minutos para cada. O petista ainda tem a voz comprometida pelo tratamento que fez para se livrar da doença e não pôde discursar. Além de Patrus, foram para a foto coletiva e uma individual os candidatos do PT de Contagem, Betim, Ipatinga, Uberlândia, Juiz de Fora, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Governador Valadares e Divinópolis. Candidato à sucessão de Marília Campos em Contagem, Durval Ângelo foi o único a entrar acompanhado da atual prefeita, para ambos aparecerem na foto. “Achamos melhor para estabelecer o vínculo. Nos próximos dias faremos o lançamento deste material”, conta Durval.

Candidato a prefeito de Montes Claros, no Norte de Minas, o deputado estadual Paulo Guedes levou seu iPad para registrar as fotos nos poucos minutos que teve com Lula. O petista disse que houve tempo suficiente para Lula lhe perguntar sobre a disputa na cidade, terra de sua primeira mulher, Maria de Lourdes, e que o ele prometeu gravar programa eleitoral com ele.

Patrus se encontrou, na noite de ontem, como petistas no Bairro Minas Brasil, na Região Noroeste de BH. O encontro segue a programação de se reunir com militantes de todas as regionais.

