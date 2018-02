Estado de Minas: Cabo de guerra pelo Orçamento Participativo em BH

Por Estado de Minas

No primeiro encontro com representantes da coligação que apoiará sua reeleição à Prefeitura de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB) se antecipou ao adversário e usou uma das prováveis armas do seu principal oponente nesta campanha. O Orçamento Participativo (OP), lançado na capital em 1993 pelo então prefeito e hoje candidato Patrus Ananias (PT), foi apontado por Lacerda como um programa de grande sucesso em sua atual gestão e que terá, segundo ele, prioridade em um eventual segundo mandato. De acordo com Lacerda, as obras do OP receberam um total de R$ 130 milhões nos últimos dois anos.

A fala de Lacerda sobre o OP, no entanto, foi rebatida pouca horas depois por Roberto Carvalho, atual vice-prefeito e coordenador da campanha de Patrus. Segundo ele, ao contrário do que Lacerda afirmou, o OP perdeu prestígio em sua gestão e também recursos. “Belo Horizonte é a única cidade do Brasil a ter OP da Habitação, só que ele praticamente nunca foi executado”, criticou. O candidato a vice-prefeito na chapa do petista, Aloisio Vasconcelos, também criticou a execução do programa pela PBH e disse que, além do baixo investimento, falta transparência em sua aplicação.

Já Patrus Ananias, por meio de sua assessoria, limitou-se a reforçar a paternidade do programa. “O OP que foi criado no meu governo já no primeiro ano é um dos instrumentos importantes da democratização das decisões. Acredito que ele deva ser cada vez mais ampliado rumo a um planejamento participativo que debata todas as obras e investimentos”, declarou.

Ao anunciar para hoje a primeira reunião que vai definir os delegados de cada região na edição deste ano do programa, Lacerda apontou os números investidos pela PBH nos últimos dois anos para rebater críticas de queda de investimento no OP. “Não queremos ser responsabilizados justa ou injustamente pelo Orçamento Participativo ter perdido força neste ano. Foi uma conquista da população e nós temos que ajudar para que seja mantida e reforçada”, ressaltou.

Último balanço do programa mostra que em 2011, o OP recebeu 32,8% do total previsto. Dos R$ 170 milhões aprovados para a realização de obras, até o final do ano foram gastos R$ 55,8 milhões. Em relação ao valor empenhado – a ser pago com recursos do orçamento do ano seguinte – a execução foi um pouco superior e alcançou R$ 63,3 milhões, entre 1º janeiro e 31 dezembro de 2011.

